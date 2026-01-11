GESTIONS ADMINISTRATIVES
L’Espai Ciutadà d’Andorra la Vella incorpora un nou punt per tramitar la fe de vida
El tràmit és molt sol·licitat per la gent gran i representa més del 10% de les gestions del comú
El comú d’Andorra la Vella ha habilitat l’Espai Ciutadà com a nou punt per tramitar el document de fe de vida, una de les gestions administratives més demandades per la gent gran, segons ha informat la corporació. La iniciativa té com a objectiu facilitar aquest tràmit en un espai més àgil i amb una atenció més personalitzada.
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha explicat que la fe de vida és una de les gestions més sol·licitades per aquest col·lectiu i que, amb la incorporació d’aquest nou punt, es vol millorar la comoditat dels usuaris, reduir les esperes i oferir una atenció més propera. A més, el nou servei permet ampliar els punts d’atenció disponibles, que se sumen a l’Oficina de Tràmits de Santa Coloma i a Casa Comuna, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat.
La fe de vida és un document que acredita que una persona és viva i és un requisit habitual per mantenir pensions, prestacions i altres drets administratius, especialment en el cas de la gent gran. Durant el 2025, el comú d’Andorra la Vella va tramitar un total de 1.435 fe de vida, mentre que des de principi d’any ja se n’han gestionat 398, unes dades que reflecteixen l’elevat volum d’aquest tràmit entre la població.