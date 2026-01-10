REPORTATGE
L’avís de multa fals
Estafadors fan córrer un SMS que utilitza el nom del departament de Circulació d’Andorra la Vella per furtar dades dels usuaris.
Si rep un missatge per SMS que l’informa d’una presumpta sanció de trànsit i inclou un enllaç per efectuar el pagament, no en faci cas. És una trampa, un intent d’estafa. El comú d’Andorra la Vella va alterar ahir, mitjançant un comunicat en diverses publicacions a les xarxes socials, que aquests dies s’està difonent de manera massiva aquest missatge, que utilitza fraudulentament el nom de la corporació i del departament de Circulació per informar sobre una multa falsa. El missatge va emetre’s tant en català com en castellà.
Els missatges, que arriben al telèfon mòbil dels usuaris, informen d’una presumpta infracció de circulació i inclouen un enllaç per fer efectiu el pagament de la multa. El comú vol deixar clar que aquestes comunicacions no són oficials, que no provenen de cap servei parroquial ni administració pública, i que es tracta d’un intent d’obtenir dades personals o bancàries de manera il·legítima.
El comú demana prudència davant de missatges sospitosos
“Recomanem a la ciutadania que no cliqui cap enllaç, no faciliti cap dada personal ni bancària i elimini directament el missatge. Així mateix, es demana que qualsevol recepció d’aquest tipus de comunicacions sigui notificada a la policia, per tal de facilitar-ne la investigació i prevenir nous intents d’estafa”, assenyala el comú en el comunicat.
La corporació, a més, demana la màxima prudència davant de comunicacions sospitoses que facin referència a multes, sancions o pagaments urgents, i informa que el comú “en cap cas” notifica res per SMS, i que, en cas de notificació, s’hi inclouen tots els detalls pertinents. El comú, finalment, recorda que el domini oficial de la institució és el .ad.
L’anomenat phishing és un frau de suplantació de personalitat que consisteix a demanar dades sobre targetes de crèdit, claus bancàries o altra informació amb un correu electrònic o missatgeria instantània. Els missatges empren tot tipus d’arguments per justificar el lliurament de dades.