González i Gili defensen la seva gestió de l’episodi de pluja gelada

Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van coincidir ahir a defensar la seva gestió de la gelada. Totes dues corporacions, a més, van recordar que ni els serveis meteorològics i Protecció Civil van emetre cap avís específic de risc elevat de pluja gelada durant la matinada de dijous. “Les previsions disponibles no apuntaven un escenari com el que finalment es va produir i això condiciona inevitablement la capacitat d’anticipació”, va assenyalar el cònsol major de la capital, Sergi González, en declaracions a l’ANA.

La pluja i el fred van reduir l’efectivitat de la sal, manté Escaldes

El mandatari va insistir que no es va tractar d’una gelada convencional, sinó d’un fenomen de pluja gelant, molt més difícil de preveure i de gestionar. Malgrat aquest context, va afegir, el comú va activar el dispositiu preventiu habitual davant baixes temperatures a partir de dimecres a les deu de la nit, amb equips sobre el terreny durant tota la nit i un reforç important a partir de primera hora del matí. Durant l’operatiu es van utilitzar més de deu tones de potassa per tractar la xarxa viària i els principals espais de pas.

Andorra la Vella reforçarà la capacitat de resposta

El cònsol major va destacar la complexitat operativa que suposa actuar en una parròquia amb prop de 60 quilòmetres de voravies, fet que obliga a prioritzar punts sensibles i zones de més afluència en situacions d’emergència, i va avançar que, a partir d’aquest episodi, el comú treballarà per reforçar la coordinació, els criteris d’activació preventiva i els canals d’informació.

El comú escaldenc va assegurar que va actuar d’acord amb la informació recollida en els controls dels equips de guàrdia. Dimecres pels volts de les onze el departament de Circulació i el de Serveis es van activar després que els operaris de torn detectessin presència de gel a la calçada en diverses zones de la parròquia. Dijous a les quatre de la matinada es va ampliar el dispositiu. Van mobilitzar-se la resta de treballadors de guàrdia amb camions equipats amb pala i a les sis s’hi van afegir els equips amb quads. Paral·lelament, els operaris van actuar amb potassa als principals accessos –hospital, escoles i xarxa viària– així com a voreres, places, aparcaments comunals i zones de vianants, utilitzant pales, quads i mitjans manuals.

El comú apunta que la combinació de pluja i temperatures molt baixes va reduir dràsticament l’efectivitat de la sal, que no va començar a fer efecte fins ben entrat el matí.

González va lamentar els accidents registrats a la parròquia a conseqüència de la gelada produïda durant la nit de dimecres a dijous i va expressar el suport a totes les persones afectades. Per la seva part, el comú d’Escaldes va assegurar que “se solidaritza i comparteix el malestar generat per aquesta situació excepcional i, alhora, desitja una ràpida recuperació a totes les persones que se n’han vist afectades”.

González va reconèixer que l’episodi posa de manifest la necessitat de reforçar i ajustar els mecanismes operatius davant situacions meteorològiques complexes.

INCREMENT "SIGNIFICATIU" DELS ACCIDENTS DE TREBALL

El balanç definitiu d’assistències sanitàries al servei d’urgències de l’hospital durant la jornada de dijous a conseqüència de les múltiples caigudes de vianants pel gel als carrers (essencialment ocorregudes a Andorra la Vella i Escaldes) és de 134 afectats, segons la informació facilitada ahir pel SAAS. Una de les derivades són baixes mèdiques fruit del que en gran manera poden ser accidents laborals, perquè aquells que es produeixen en el trajecte al lloc de feina tenen aquesta consideració i tenen cobertura com a tal (el cent per cent de les prestacions sanitàries) per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Malgrat que la CASS no va facilitar dades concretes de treballadors afectats, sí que va indicar que “hem rebut un increment significatiu de declaracions d’accident de treball comparat amb un dia laborable normal”.

Les persones que van necessitar atenció mèdica per les caigudes van patir en major grau lesions a les extremitats superiors. Segons van especificar des de l’hospital, els pacients van patir fractures sobretot de canell i colze, i hi va haver algun cas de “fractura més complexa de fèmur o vèrtebres”. L’elevat nombre d’atencions va tensionar notablement l’hospital, que va atendre en total 256 persones a urgències, de les quals 201 van ser majors de 14 anys que van acudir al servei “per motius traumatològics”. No tots van ser per caigudes a conseqüència dels carrers glaçats, ho van ser “unes dues terceres parts”, que correspondria a uns 134 vianants que van caure. El SAAS va explicitar que la resta d’atencions traumatològiques corresponen a lesions a centres escolars, a domicilis i a les pistes d’esquí.
