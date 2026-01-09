ANDORRA LA VELLA
Èxit de les novetats del Poblet de Nadal
El Trenet dels Desitjos va vendre uns 9.300 tiquets i la Ciutat dels Contes, uns 6.000
El comú d’Andorra la Vella fa un balanç molt positiu del Poblet de Nadal, que aquest any s’ha celebrat de divendres 28 de novembre a dilluns 5 de gener. Segons va explicar ahir al matí la cònsol menor, Olalla Losada, algunes de les activitats amb més èxit van ser novetats, com ara el Trenet dels Desitjos, amb uns 9.300 tiquets venuts, o l’experiència immersiva de la Ciutat dels Contes, amb unes 6.000 entrades venudes. Per la seva part, el Carrusel va registrar gairebé 1.200 tiquets venuts.
També cal remarcar la bona acollida de les propostes participatives, com la Bola de Nadal, amb 159 invitacions recollides. El Joc dels Menairons, amb 189 boles entregades. O l’Oficina Màgica de Correus, on gairebé 1.800 infants van deixar la seva carta als menairons, als quals se sumen 480 cartes més dipositades a la bústia externa. El tió de Nadal, per la seva banda, va repartir unes 1.800 bossetes de dolços.
“Aquesta 10a edició confirma que el Poblet de Nadal és un projecte madur”
El Poblet també ha reforçat la seva dimensió educativa i cultural amb activitats com Enigma al Museu, al Bici Lab Andorra, que va vincular el Poblet amb l’exposició temporal Ciutats a escala humana. L’activitat, adreçada a infants d’entre 6 i 12 anys, va comptar amb la participació de 33 famílies, amb un total de 142 persones, i premiarà les tres famílies més ràpides amb material ciclista valorat en 650 euros.
La cònsol menor, Olalla Losada, va remarcar: “Aquesta 10a edició confirma que el Poblet de Nadal és un projecte madur, arrelat a la parròquia i pensat per a tothom, que creix reforçant la seva essència.” En aquest sentit, també va destacar que “l’aposta per la qualitat de les activitats i per una ocupació equilibrada del territori ha tingut un retorn molt positiu, tant en participació com en percepció del públic i dels paradistes”.
D’altra banda, les setmanes vinents la corporació farà una enquesta entre els paradistes per identificar possibles punts de millora. Segons Losada, les primeres converses amb paradistes i col·laboradors apunten una afluència superior a la d’edicions anteriors i una elevada satisfacció amb les vendes. Tot i això, la cònsol va admetre que alguns comerciants els han confessat que els seus productes no han tingut la sortida que s’esperaven. Caldrà esperar els resultats de l’esquesta per disposar d’una imatge més exacta de les vendes, va afegir la mandatària.