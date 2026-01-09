DILIGÈNCIES EN MARXA
Batllia investiga la cap d’Informàtica d’Escaldes per una filtració de dades
Diversos funcionaris hauran de declarar en una causa que connecta l’accés indegut a arxius interns amb l’empresa Empark
No és cap secret a la corporació escadenca. La Batllia ha obert diligències contra la cap del departament d’Informàtica del comú d’Escaldes-Engordany, parella del conseller David Pérez, per un presumpte accés indegut a informació confidencial. Segons ha pogut saber el Diari, s’han iniciat declaracions formals i s’espera que diversos funcionaris de la corporació comunal siguin citats durant els pròxims dies per aportar llum sobre l’origen, l’abast i la possible intencionalitat de les accions comeses. La investigació està sota la direcció de la Batllia, amb el suport del cos de policia.
L’ordinador va ser intervingut i està sota custòdia policial
Els fets es remunten a una anomalia detectada fa mesos, quan l’empresa concessionària Empark, vinculada laboralment al conseller Pérez, va aportar un document intern del comú com a resposta a una notificació administrativa. Aquest document, segons fonts pròximes al cas, no havia estat tramès per cap canal oficial, fet que va activar les alarmes sobre una possible filtració il·legal o fins i tot una falsificació. El sistema informàtic del comú, que registra cada accés i manipulació de documents, va permetre identificar que la cap d’Informàtica hauria accedit sense motiu justificat a arxius interns que posteriorment van aparèixer en mans de la concessionària.
Com a mesura cautelar, la treballadora va ser suspesa de feina durant un mes i un dia, tot mantenint el sou íntegre. La mesura va generar desconcert entre alguns sectors interns, però es va justificar per preservar la cadena de custòdia i evitar interferències en el procés disciplinari. L’ordinador que feia servir la sospitosa va ser intervingut i judicialitzat després de ser lliurat voluntàriament per un saig, acompanyat d’un advocat, per evitar la manipulació de proves.
La investigació se centra sobre un document que tenia Empark
En paral·lel, fonts properes a la investigació confirmen que la dona hauria demanat la baixa laboral i, de forma provisional, també ha estat suspesa de sou. Aquesta nova circumstància s’afegeix a la complexitat del cas, que connecta directament amb el procés administratiu i judicial al voltant del conseller Pérez, qüestionat per la seva doble relació amb Empark i el comú. Pérez va ser apartat de la junta de govern a l’octubre per presumpta incompatibilitat, decisió que va qualificar públicament de persecució política. El conseller, que va acabar al grup mixt, va defensar la seva parella negant qualsevol acció il·legal per part seva i acusant el govern comunal d’actuar de manera autoritària.
Des d’aquell moment, l’escalada de tensió entre Pérez i l’equip de Rosa Gili no ha deixat de créixer, alimentada per la denúncia inicial, les decisions polítiques i l’evolució de la investigació penal. Ara, amb l’obertura formal de la causa a la Batllia i la previsió de noves declaracions, el cas torna al centre de l’actualitat, amb conseqüències que podrien estendre’s més enllà de l’àmbit judicial.
L’afer té una connotació política, ja que el PS, que estava a l’equip de govern del comú, es va quedar amb dos consellers en bàndols diferents. Finalment, la directiva i l’executiva van decidir abandonar el pacte a Escaldes al·legant desacord amb la gestió de la cònsol major.