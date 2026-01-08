ESCALDES-ENGORDANY
La plaça de l’Església tornarà a ser l’escenari dels Encants de Sant Antoni
La plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir acollirà el diumenge 8 de febrer una nova edició dels Encants de Sant Antoni, una cita ja consolidada que combina festa, tradició i solidaritat. L’acte, organitzat en el marc de la festivitat de la Candelera, manté l’essència d’anys enrere amb la participació activa del veïnat, que aporta els productes que es posen a subhasta. Com és habitual, destaquen els aliments artesans derivats del porc, així com dolços i lots de mel i confitures. La jornada començarà a dos quarts de 12 del matí amb la rifa de productes, per a la qual ja es poden adquirir butlletes als comerços de la part històrica per cinc euros. L’Esbart Santa Anna posarà el toc folklòric amb una exhibició de danses tradicionals, i l’esdeveniment es tancarà amb un aperitiu per als assistents. Els fons recollits es destinaran a Càritas Parroquial.