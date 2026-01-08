SANT JULIÀ DE LÒRIA
Naturland registra menys visitants, però gasten més
El parc fa un balanç satisfactori de la temporada de Nadal
La temporada de Nadal a Naturland ha tancat amb un balanç globalment satisfactori, tot i estar marcada per una meteorologia molt variable que ha condicionat l’afluència de visitants durant bona part del període festiu, segons va assenyalar ahir el parc lauredià en un comunicat.
La campanya de Nadal 2025-2026 s’ha desenvolupat del 20 de desembre al 5 de gener, amb una durada total de 17 dies, un dia més que la temporada anterior. En aquest període, el centre ha rebut un total de 7.660 visitants. Les xifres se situen per sota de les de l’any passat, en què el parc d’aventures a l’aire lliure va acollir-ne uns 10.000.
Malgrat aquest context, destaca l’evolució positiva del consum mitjà per visitant, un 4,30% superior al de l’any anterior. La dada reflecteix una bona resposta del públic i la solidesa de l’oferta del centre, segons Naturland. A més, les bones condicions de neu d’aquest hivern han permès oferir un estat de pistes d’entre els millors dels darrers anys, un factor clau per garantir la qualitat de l’experiència dels visitants.
La diferència respecte al Nadal passat s’explica principalment per les condicions meteorològiques adverses i canviants que s’han viscut al llarg de les dues setmanes de vacances, sobretot durant la primera. Tot i que a partir del 29 de desembre el temps va millorar i es van registrar nevades, aquesta millora no va permetre recuperar completament els nivells d’afluència de la mateixa setmana del 2024-2025.
La direcció de Naturland remarca, en aquest sentit, la capacitat d’adaptació del centre davant d’un escenari meteorològic complex.