ANDORRA LA VELLA / ENCAMP
El comú rebrà el projecte de reforma de l’hotel Jaume I a la primavera
La transformació de l’edifici en pisos de lloguer a preu assequible per a gent gran tindrà un cost estimat de dos milions
El comú d’Andorra la Vella disposarà del projecte de reforma i canvi d’ús de l’antic hotel Jaume I d’aquí quatre mesos. La corporació ha adjudicat els treballs a l’arquitecte Jaime Férriz Clavijo per un import de 61.403 euros. El professional haurà d’entregar l’avantprojecte en un termini màxim de cinc setmanes. Posteriorment, el comú tindrà un mes per revisar-lo i, si s’escau, validar-lo. Un cop superada aquesta fase, l’adjudicatari comptarà amb sis setmanes addicionals per redactar el projecte executiu.
“[L’habitatge] és un dels grans reptes socials i econòmics que tenim com a país”
La reforma de l’edifici tindrà un cost estimat de dos milions d’euros i un termini d’execució d’un any i mig. Les obres es duran a terme sense modificar-ne l’estructura, la façana ni la coberta, per garantir la integració de l’immoble en el seu entorn urbà. El projecte s’emmarca en el programa Reviu, impulsat per la conselleria d’Habitatge del comú amb l’objectiu de recuperar pisos en desús i posar-los al mercat a un preu assequible.
Alternativa al Calones
El pressupost del 2025 ja incloïa una partida de 750.000 euros per a la rehabilitació general de l’immoble. El projecte permetrà crear 18 nous habitatges per a persones grans de la parròquia, repartits en sis plantes, amb nou pisos d’una habitació i nou estudis, seguint la mateixa filosofia d’allotjament que l’Hostal Calones. De fet, un dels objectius de la iniciativa és que ajudi a cobrir la llista d’espera del Calones, d’unes 20 persones.
El projecte permetrà crear 18 habitatges per a gent gran
El conveni signat amb la propietat estableix una cessió d’ús per un període de 30 anys, amb un lloguer mensual de 7.110 euros i un període de carència de tres anys, durant el qual el comú no haurà d’assumir el pagament d’aquest import. El conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, destaca que aquesta és una de les diverses iniciatives que la corporació té en marxa per facilitar l’accés a l’habitatge, un dels “grans reptes socials i econòmics que tenim com a país, en general, i a la parròquia, en particular”.
El conveni amb la propietat estableix una cessió d’ús per a 30 anys
D’altra banda, l’Institut Nacional de l’Habitatge ha adjudicat els 20 pisos de l’antic hotel Hermus d’Encamp, amb preus que van entre els 212,26 i 812,74 euros, tal com recollia l’edició d’ahir del BOPA. La convocatòria ha rebut 44 peticions. Per aquest motiu, l’organisme governamental ha hagut de recórrer a una notària, en aquest cas Mònica Mirabet, per decidir la concessió. L’Institut també ha creat la llista d’espera amb els suplents, que seran els que tindran dret a ocupar un habitatge en cas que algun dels beneficiats finalment hi renunciï.
La renda que es pagui es vincularà també als ingressos de la persona o família beneficiària, amb la condició que no pot superar el 30% dels seus ingressos, segons disposen les condicions d’accés als habitatges. L’INH té ara un mes per posar-se en contacte amb les persones seleccionades i signar un contracte de lloguer.