ANDORRA LA VELLA
Cita musical de primer nivell amb el Trio Claret-Colom
El Centre de Congressos viu avui a dos quarts de nou del vespre una cita musical de primer nivell amb l’actuació del Trio Claret-Colom. El concert, sota el títol De l’últim classicisme al pur romanticisme, reunirà tres intèrprets de trajectòria internacional que compartiran escenari en una vetllada que promet emoció, virtuosisme i complicitat artística.
Josep Maria Colom (piano), Gerard Claret (violí) i Lluís Claret (violoncel) comparteixen una història que es remunta als seus inicis com a joves estudiants de música a Barcelona. D’aquella trobada en va sorgir no només una sòlida amistat, sinó també una relació artística que els ha portat a actuar plegats en escenaris d’arreu del món.
El prestigi del Trio Claret-Colom es fonamenta també en les destacades trajectòries individuals dels seus integrants. Gerard Claret, per exemple, va obtenir el primer premi del Concurs Tenuto de la Ràdio i Televisió Belga. Lluís Claret va guanyar el primer premi del Concurs Internacional Mstislav Rostropóvitx de La Rochelle, un dels més reconeguts en l’àmbit del violoncel.
Josep Maria Colom va ser guardonat amb el primer premi del Concurs Internacional de Piano Paloma O’Shea de Santander, un reconeixement que va impulsar definitivament la seva carrera internacional.
El programa del concert proposa un recorregut musical que transita de l’últim classicisme al romanticisme més pur, i posa en relleu la riquesa expressiva i la profunditat emocional d’aquest període clau de la història de la música.