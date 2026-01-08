ANDORRA LA VELLA
El Bici Lab rep un 16% més de visitants
L’espai expositiu ciclista ha acollit, de mitjana, una cinquantena de persones cada dia
El Bici Lab Andorra ha tancat l’any 2025 amb un total de 14.629 usuaris, una xifra que representa un increment del 16% respecte a l’any anterior i que consolida, per tercer any consecutiu, la tendència a l’alça iniciada des de la seva obertura, l’octubre del 2022, segons remarca el comú d’Andorra la Vella en un comunicat.
Les dades reflecteixen un any especialment positiu, amb sis mesos per sobre dels 1.000 visitants i dos mesos que han superat els 2.500 usuaris. De mitjana, el Bici Lab ha rebut prop de 56 visitants diaris. Alhora, s’hi han detectat fins a 82 nacionalitats diferents, amb una presència més elevada de visitants provinents de l’estat espanyol, d’Andorra i de França.
Pel que fa al perfil de públic, més del 72% dels visitants han estat públic individual, amb una clara majoria de persones procedents de l’estat espanyol, que representen gairebé el 50% d’aquest segment. En el cas dels visitants en grup, destaca especialment la presència d’andorrans, que suposen el 66% del total, gràcies sobretot a les visites pedagògiques. Al llarg del 2025 s’han atès més de 70 grups classe i prop de 1.400 persones han participat en activitats paral·leles organitzades o amb la col·laboració del museu, segons destaca la corporació.
El Bici Lab també ha consolidat el seu atractiu com a espai familiar. Segons les enquestes realitzades més de 2.500 usuaris, un 48% dels visitants han fet la visita en família. La valoració global de la visita se situa en un notable 8,40 sobre 10. Els usuaris destaquen especialment el tracte rebut, l’experiència de visita i la qualitat de la col·lecció com els principals atractius de l’equipament. Pel que fa als canals a través dels quals s’ha conegut el museu, el repartiment és divers, amb un pes rellevant de la informació turística, els canals propis en línia, la publicitat i el bocaorella.