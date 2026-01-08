Andorra la Vella
9.000 usuaris al trenet del Poblet de Nadal
La nova experiència immersiva ha venut 6.000 tiquets
El comú d'Andorra la Vella fa un balanç molt positiu del Poblet de Nadal, que aquest any s'ha celebrat del divendres 28 de novembre al dilluns 5 de gener. Segons ha explicat avui al matí la cònsol menor, Olalla Losada, algunes de les activitats més exitoses han estat novetats com el trenet, amb uns 9.000 tiquets venuts, o l'experiència immersiva de la Ciutat dels Contes, amb unes 6.000 entrades venudes. En les setmanes vinents la corporació farà una enquesta entre els paradistes per identificar possibles punts de millora.
El Poblet de Nadal tanca l’edició d’enguany
Redacció