Gastronomia
Encamp ja ven els tiquets per a l’Escudella de Sant Antoni
La festa tindrà lloc el 13 de gener al Pas de la Casa i el 18 a Encamp i cada ració costarà dos euros
El comú d’Encamp ha obert la venda de tiquets per a l’Escudella de Sant Antoni, una de les celebracions més tradicionals i esperades de l’hivern. L’esdeveniment se celebrarà el dissabte 13 de gener al Pas de la Casa i el dijous 18 a Encamp, mantenint viva una tradició declarada Festa d’interès cultural i patrimoni immaterial d’Andorra des del 2010.
Al Pas de la Casa, la cita serà a les 13 h a la plaça de l’Església, mentre que a Encamp es durà a terme a la plaça de Sant Miquel. En aquest darrer cas, els Encants de Sant Antoni —una subhasta benèfica d’aliments— començaran a les 13 h, i a les 13.30 h s’iniciarà el repartiment de l’escudella, que es farà fins a exhaurir existències. En totes dues localitats s’oferiran racions aptes per a celíacs.
Els tiquets ja es poden adquirir a les oficines de turisme d’Encamp i del Pas de la Casa. El preu és de 2 euros per la ració d’escudella i de 8 euros si es vol incloure el plat commemoratiu, que aquest any ret homenatge a la Torre dels Moros del conjunt històric de les Bons.
Amb la implicació popular i la col·laboració de voluntaris, el Comú d’Encamp preserva un dels rituals més estimats del calendari festiu del país.