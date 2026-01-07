Habitatge

Els pisos de l'antic hotel Hermus d'Encamp s'adjudiquen amb preus entre 212 i 812 euros

L'Institut Nacional de l'Habitatge ha rebut 44 peticions

L’antic hotel Hermus d’Encamp.

L'Institut Nacional de l'Habitatge ha adjudicat els 20 pisos de l'antic hotel Hermus d'Encamp, amb preus que van entre els 212,26 i 812,74 euros, tal com surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). La convocatòria ha rebut 44 peticions, per aquest motiu ha calgut recórrer a una notària, en aquest cas Mònica Mirabet, per decidir la concessió. L'Institut també ha creat la llista d'espera amb els suplents, que seran els que tindran dret a ocupar un habitatge en cas que algun dels beneficiats finalment hi renunciï. 

La renda que es pagui es vincularà també als ingressos de la persona o família beneficiària, amb la condició que no pot superar el 30% dels seus ingressos. L'INH té ara un mes per contactar amb les persones seleccionades i signar un contracte de lloguer.

