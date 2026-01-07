Escaldes-Engordany
Els Encants de Sant Antoni tornen el 8 de febrer
Els beneficis de la subhasta popular es destinaran íntegrament a Càritas Parroquial
La plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes acollirà el pròxim diumenge 8 de febrer una nova edició dels Encants de Sant Antoni, una cita ja consolidada al calendari escaldenc que combina festa, tradició i solidaritat. L’acte, organitzat en el marc de la festivitat de la Candelera, manté l’essència d’anys enrere amb la participació activa del veïnat, que aporta els productes que es posen a subhasta. Com és habitual, destaquen els aliments artesans derivats del porc, així com dolços i lots de mel i confitures.
La jornada començarà a les 11.30 hores amb la rifa de productes, per a la qual ja es poden adquirir butlletes als comerços de la part històrica per 5 euros. L’Esbart Santa Anna posarà el toc folklòric amb una exhibició de danses tradicionals, i l’esdeveniment es tancarà amb un aperitiu per als assistents. Els fons recollits es destinaran a Càritas Parroquial, reafirmant l’objectiu solidari d’aquesta celebració popular.