Escaldes-Engordany

Els Encants de Sant Antoni tornen el 8 de febrer

Els beneficis de la subhasta popular es destinaran íntegrament a Càritas Parroquial

Una edició anterior de la subhasta dels Encants de Sant Antoni.

Una edició anterior de la subhasta dels Encants de Sant Antoni.Arxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes acollirà el pròxim diumenge 8 de febrer una nova edició dels Encants de Sant Antoni, una cita ja consolidada al calendari escaldenc que combina festa, tradició i solidaritat. L’acte, organitzat en el marc de la festivitat de la Candelera, manté l’essència d’anys enrere amb la participació activa del veïnat, que aporta els productes que es posen a subhasta. Com és habitual, destaquen els aliments artesans derivats del porc, així com dolços i lots de mel i confitures.

La jornada començarà a les 11.30 hores amb la rifa de productes, per a la qual ja es poden adquirir butlletes als comerços de la part històrica per 5 euros. L’Esbart Santa Anna posarà el toc folklòric amb una exhibició de danses tradicionals, i l’esdeveniment es tancarà amb un aperitiu per als assistents. Els fons recollits es destinaran a Càritas Parroquial, reafirmant l’objectiu solidari d’aquesta celebració popular.

tracking