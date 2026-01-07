Andorra la Vella
El Cineclub de les Valls aposta pel cinema d'autor durant el primer trimestre de l'any
El cicle inclou obres de Joachim Trier, Jafar Panahi o Radu Jude
El Cineclub de les Valls d’Andorra ha presentat la seva programació per al primer trimestre del 2026, amb una selecció de cinema d’autor internacional recent, reconegut per la seva qualitat artística i el compromís amb temes socials. Entre gener i març, el públic podrà gaudir de pel·lícules com Sentimental Value de Joachim Trier, Un simple accident de Jafar Panahi i el documental Flores para Antonio d’Elena Molina i Isaki Lacuesta. Les sessions tindran lloc cada dimecres a les 20.30 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, en versió original subtitulada.