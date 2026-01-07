Balanç
El Bici Lab tanca el 2025 amb més de 14.000 visitants
És un 16% més que l'any passat
El Bici Lab Andorra ha tancat l’any 2025 amb 14.629 visitants, xifra que representa un increment del 16% respecte al 2024 i que consolida, per tercer any consecutiu, la tendència a l’alça des de la seva obertura l’octubre del 2022. Amb una mitjana de prop de 56 visitants al dia, el museu ha superat els 1.000 usuaris mensuals en sis ocasions i n’ha superat els 2.500 en dues.
Els visitants han arribat de fins a 82 nacionalitats, amb una presència destacada de públic de l’Estat espanyol, d’Andorra i de França. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha afirmat que aquestes dades “confirmen la vocació del Bici Lab com una autèntica ambaixada del ciclisme”, tot destacant que no és només un espai expositiu, sinó també un punt de trobada per fomentar la mobilitat, l’esport i la cultura.
El 72% dels visitants han estat públic individual, amb el 50% procedents de l’Estat espanyol. Entre els grups, el 66% eren andorrans, gràcies especialment a les visites pedagògiques: s’han atès més de 70 grups classe i més de 1.400 persones han participat en activitats paral·leles. La dimensió familiar del museu també ha estat clau: un 48% dels visitants han fet la visita en família, i propostes com l’exposició “Ciutats a Escala Humana” han reforçat aquest enfocament.
La valoració mitjana de la visita ha estat de 8,40 sobre 10, destacant l’atenció rebuda, l’experiència immersiva i la qualitat de la col·lecció. L’origen dels visitants s’atribueix a diversos canals, com la informació turística, les xarxes socials del museu, la publicitat i el boca-orella.
Entre els factors clau de l’èxit destaquen l’aposta per la qualitat de la visita, l’aliança amb esdeveniments ciclistes del país, la presència a fires sectorials i la capacitat de generar relats compartits. González ha conclòs reafirmant el compromís del comú per seguir impulsant el Bici Lab com “un espai de referència, pedagògic i obert, que projecta Andorra la Vella com a territori vinculat al ciclisme i a la sostenibilitat”.