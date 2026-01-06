SANT JULIÀ DE LÒRIA
La segona edició d'Els Pastorets a l'exterior de Casa Comuna torna a triomfar entre el públic
Sant Julià de Lòria clou aquest dimarts les actuacions de la 32a edició d'Els Pastorets, unes funcions que per segon any consecutiu s'han celebrat a l'exterior de Casa Comuna arran de la indisponibilitat de l'auditori Claror del Centre Cultural Lauredià (CCL).
Des del comú es mostren satisfets de la gran afluència de públic que han tingut les representacions el 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener. Això sí, reconeixen que la sessió de les 18 hores ha tingut una major rebuda que la de les 20 hores, principalment pel fred, tenint en compte que ja fa dos anys que Els Pastorets es representen a l'exterior.
La consellera de Cultura laurediana, Teresa Areny, ha posat en relleu que al llarg de totes les funcions s'ha registrat l'arribada d'entre 700 i 800 persones, la qual cosa fa que des del comú es mostrin molt contents amb els resultats obtinguts. "Enguany hem consolidat més el projecte que vam iniciar l'any passat, i encara l'hem arrodonit molt més i hem tingut molt més temps per treballar", ja que s'ha comptat amb el mateix elenc i s'ha pogut presentar una proposta renovada comptant amb l'experiència de la passada edició.
Pastorets amb millores i ombres xineses
Redacció
De fet, aquest any les ombres xineses han pres encara més rellevància, convertint-se en un dels elements visuals més destacats de la representació. L'espectacle, doncs, ha presentat una evolució significativa amb millores en la posada en escena i nous elements creatius, oferint així una proposta renovada que ha sorprès tant el públic fidel com als nous espectadors.
Ara, l'objectiu és treballar perquè l'edició d'Els Pastorets del 2026 pugui tornar al seu lloc original, l'auditori Claror, que s'espera que estigui enllestit a la primavera. "Estem a l'expectativa que l'auditori es pugui obrir i que Els Pastorets es puguin fer allà, però com no depèn de nosaltres prefereixo tenir cautela i esperar a veure quan ho inaugurem", ha indicat Areny. Precisament, des de Cultura ja es treballa en la nova programació cultural en aquest espai i la voluntat és la de poder 'enganxar-se' en algun moment de la primera meitat d'aquest any en la temporada de teatre conjunta amb Andorra la Vella.
El que està clar, ha afegit, és que els espais exteriors de Casa Comuna es continuaran emprant per a altres esdeveniments artístics i culturals. "L'experiència que hem tingut ens ha fet obrir els ulls i el pensament [...] i potser es pot fer alguna altra cosa", ha apuntat. En tot cas, es tracta d'una voluntat que la corporació ha d'estudiar.
Pel que fa a l'experiència de les directores d'Els Pastorets, Núria Montes i Txell Díaz, la proposta a l'exterior de Casa Comuna també ha estat tot un èxit, malgrat les dificultats d'adaptar el guió i adaptar-se a un nou espai. "Aquesta experiència, que era una tirita per no tenir el teatre, s'ha convertit en el punt fort d'aquestes dues edicions, perquè el que hem fet aquí no es podria repetir al teatre", han afegit.