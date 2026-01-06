CANILLO
La recaptació de la zona blava es duplica entre el 2022 i el 2025
Els ingressos dels aparcaments cauen lleugerament en el mateix període
La recaptació de la zona blava de Canillo s’ha duplicat entre el 2022 i el 2025. Segons dades del comú, en el primer any analitzat els revinguts van situar-se en 248.000 euros, mentre que l’any passat van enfilar-se a 493.000 euros.
Els ingressos han seguit una evolució irregular però clarament alcista en els darrers quatre anys. Així, el 2023 van augmentar fins a 300.000 euros, és a dir, el 21% respecte de l’exercici anterior. El 2024, però, va produir-se una davallada significativa: van recaptar-se 215.000 euros, el 28,3% menys que el 2023. Tot i això, el 2025 va marcar un punt d’inflexió, ja que els ingressos van ser el 129% superiors.
Els ingressos d'aparcaments del 2025 van ser de 719.000 euros
Pel que fa als ingressos dels aparcaments, el 2025 han estat de 719.000 euros. Segons les dades facilitades al Diari per la corporació, el pàrquing de la parròquia amb els ingressos més alts va ser el de l’Arenyeta, amb 234.000 euros i situat a tocar del telecabina d’accés al sector de Canillo de Grandvalira.
El segon, per ordre decreixent, va ser el del Prat del Riu, també ubicat al centre de Canillo, i amb una facturació durant el 2025 de 190.000 euros. El tercer va ser el dels Basers, a Soldeu, amb 187.000 euros d’ingressos al llarg de l’any. Finalment, trobem el pàrquing de Font de Ferro, a Ransol, amb uns ingressos de 108.000 euros.
Els revinguts de la zona blava de l’any passat pugen a 493.000 euros
El 2024 els revinguts dels aparcaments van ser menors: van sumar un total de 544.000 euros. Per tant, l’increment interanual entre el 2024 i el 2025 va ser de 175.000 en xifres absolutes i del 32,2% en termes percentuals.
El pàrquing en què l’augment d’ingressos va ser més pronunciat és el de l’Arenyeta (36,8%), ja que el 2024 va recaptar 171.000 euros i, el 2025, 234.000. El de Font de Ferro va registrar un increment de 24.000 (28,6%) i va passar de 84.000 a 108.000 euros. En el cas del de Prat del Riu, la facturació va passar de 149.000 a 190.000 euros, un increment de 41.000 euros (27,5%). El dels Arenys va ingressar-ne 23.000 el 2024, però no es disposa de dades del 2025 per calcular l’increment.
Si s’incorpora a l’anàlisi les dades d’ingressos per aparcaments dels anys 2022 i 2023, s’observa una lleugera disminució. El 2022 la facturació va ser de 782.000 euros i, el 2023, de 795.000 euros. Tot i això, els pàrquings continuen sent una font important d’ingressos comunals.