LA MASSANA
Patrimoni recupera el frontal d’altar de l’església de mans d’un particular
El departament de Govern ha pogut identificar la peça gràcies a una fotografia antiga conservada a l’Arxiu Nacional
El departament de Patrimoni Cultural ha recuperat l’antic frontal d’altar de la capella del Roser de l’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, una peça que es donava per desapareguda des de mitjan segle XX. Aquest fragment estava en possessió d’un particular, que l’ha lliurat al departament. Patrimoni Cultural ha assumit el compromís de restaurar-la i valora la possibilitat de retornar-la al seu emplaçament original.
Originalment, tots els retaules de l’església parroquial de la Massana –com a mínim els quatre situats a les capelles laterals– disposaven de frontals d’altar d’una tipologia i època similars a la peça ara recuperada. Aquests frontals van ser retirats amb les obres de reforma realitzades a finals dels anys cinquanta del segle passat i substituïts per altres de nous. Des d’aleshores, es va perdre el rastre dels originals.
L'estat de conservació de la peça és bo, si bé té brutícia superficial
No ha estat fins que un particular s’ha posat en contacte amb el departament de Patrimoni Cultural per comunicar que estava en possessió d’una peça policromada d’origen litúrgic, un frontal d’altar amb una representació central de la Mare de Déu del Roser, que s’ha pogut recuperar un dels originals i, a través d’una fotografia antiga conservada a l’Arxiu Nacional, s’ha pogut identificar. L’estat de conservació de la peça és bo, amb poques pèrdues o aixecaments de policromia, si bé presenta un important nivell de brutícia superficial i nombroses taques de cera, que seran objecte de tractament durant el procés de restauració.
El juny passat patrimoni va recueprar un hostier de Sant Julià
Els frontals d’aquest tipus tenen unes característiques molt habituals a Andorra, de què es conserven diversos exemplars en esglésies del país. Majoritàriament daten del segle XVIII i presenten característiques comunes: els motius decoratius es realitzen amb plantilla, amb les línies del dibuix incises prèviament amb punxó, i s’hi utilitzen sempre els mateixos colors –blau, vermell, ocre-groc i verd– aplicats sobre un fons blanc corresponent a la capa de preparació del suport, que es deixa vista.
L’any 2003 es va dur a terme una intervenció global de restauració a l’església parroquial de la Massana. Entre moltes altres actuacions, es van retirar els frontals instal·lats als anys cinquanta –realitzats sobre suport d’uralita– per la seva potencial toxicitat, i es van substituir per frontals de teixit decorat amb brocats.
Patrimoni Cultural, el juny passat, també va recuperar un hostier procedent de l’església parroquial de Sant Germà i Sant Julià de Sant Julià de Lòria. La recuperació es va formalitzar mitjançant un contracte de donació subscrit per un particular que va manifestar la voluntat de retornar aquesta peça. L’hostier havia estat lliurat a finals del segle XX pel rector a un col·laborador de la parròquia.
Aquestes recuperacions posen de manifest la sensibilitat i el compromís de la ciutadania amb la preservació del patrimoni cultural. Patrimoni Cultural valora com un gest de gran responsabilitat cívica la voluntat de dipositar o retornar béns patrimonials a les institucions públiques per garantir-ne la conservació, l’estudi i la transmissió a les futures generacions.