ANDORRA LA VELLA
Les càmeres de la plaça del Poble permetran identificar incívics
Les destrosses al pàrquing Centre Ciutat s’enfilen a uns 8.000 euros
El conseller de Circulació i Aparcaments d’Andorra la Vella, Xavier Surana, assegura que les càmeres de videovigilància de la plaça del Poble reforçaran la seguretat davant d’eventuals comportaments incívics per part de ciutadans.
De fet, fa uns dies la corporació ja va anunciar la instal·lació de quinze càmeres més a l’aparcament Centre Ciutat. Els aparells han permès a la Unitat de Seguretat Comunal del servei de Circulació, encarregada de supervisar i gestionar la seguretat de la parròquia, identificar els autors d’uns actes vandàlics que s’han produït darrerament en un dels ascensors d’aquest equipament i que el deixaran inutilitzat en els propers dos mesos.
L’aparcament ja disposa de càmeres de vigilància
Segons Surana, en les imatges es pot veure en plena actuació els responsables de les destrosses i com, posteriorment, forcen les portes i s’arrosseguen per terra per poder sortir de l’equipament. També ha explicat que, després dels fets, agents de Circulació comunals els van controlar i van poder corroborar-ne les identitats.
Malgrat que els agents s’hi han intentat posar en contacte per telèfon, no han rebut resposta. Per això, en els propers dies la corporació té previst cursar una denúncia contra els infractors, ja que la reparació dels actes vandàlics s’enfila fins prop dels 8.000 euros.
Les càmeres de la plaça del Poble permetran cobrir-ne els accessos, així com diferents zones com l’escenari o els espais verds. Són càmeres operatives les 24 hores del dia i que tenen l’espai de visionament a la sala de control del servei de Circulació.