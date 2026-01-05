Sant Julià dona la benvinguda als Reis d'Orient
Avui, era un dia molt especial i esperat per a tots els infants d'Andorra, era el dia que els carrers del país s'omplien de màgia, il·lusió i caramels per acomiadar Nadal com sempre es fa: amb les tradicionals cavalcades dels Reis d'Orient on els més petits poden veure de prop aquells que, se suposa els han de fer feliços. El cas és que totes les parròquies s'han vestit de gala per acollir aquesta cita tan especial que sempre aplega centenars de famílies i petits per gaudir d'una vetllada festiva.
Ses Majestats els Reis d’Orient han arribat aquesta tarda, a partir de les 18.00 hores, a Sant Julià de Lòria procedents de l’Orient, en un recorregut que s’ha iniciat per la carretera General. La comitiva ha continuat per la plaça Francesc Cairat, l’avinguda Verge de Canòlich, el carrer Doctor Palau i Riera, l’avinguda Rocafort i novament l’avinguda Verge de Canòlich, fins a finalitzar a la plaça de la Germandat, marcada pel caliu popular i l’esperit nadalenc.
L’arribada ha marcat un dels moments més esperats de les festes de Nadal a la parròquia, amb un recorregut pels principals carrers del centre i la presència de nombroses famílies i infants, que han pogut saludar Ses Majestats.
El programa de l’arribada a Sant Julià de Lòria ha inclòs un tram silenciós, pensat especialment per a persones amb diversitat sensorial, amb l’objectiu de fer l’acte més inclusiu. La jornada també ha comptat amb l’adoració de l’Infant Jesús a la Casa Comuna. A més, la comitiva ha estat acompanyada per un cos de ball que, al ritme de la música que ambientava l’espai, ha animat el recorregut i ha convidat el públic a ballar, contribuint a crear un ambient festiu i participatiu.
