COMPLEX ESPORTIU D'ENCAMP
Crítiques per la presència de dones de la neteja en el vestidor d’homes
Pallarés i i l’USdA coincideixen que és de “sentit comú” fer protocols per evitar situacions incòmodes per als usuaris i les mateixes treballadores
El complex esportiu i sociocultural d’Encamp viu actualment un moment de màxima afluència durant la temporada d’hivern degut a l’augment de treballadors temporers que s’instal·len a la parròquia i diàriament es produeixen problemàtiques com llistes d’espera per als abonaments de dia per a no residents, queixes d’usuaris per l’ús de les instal·lacions, el control d’accessos i l’ocupació continuada de taquilles. A aquestes dificultats se sumen les declaracions d’usuaris habituals que es queixen que les treballadores de la neteja accedeixen als vestidors per fer el servei, fet que causa moments d’incomoditat. El comú d’Encamp, preguntat per aquest diari, va declarar que “es va registrar un suggeriment fa uns mesos”, però va assegurar que “el servei de neteja sempre avisa abans d’entrar per assegurar-se que no molesta cap usuari”. I és cert. Ho comenten els abonats: “Les dones sempre demanen permís de manera molt correcta, però algú pot dir que sí i altres que poden estar a la dutxa s’hi troben incomòdes”. N’hi ha que opten per anar al vestidor masculí de la piscina per poder tenir més intimitat.
La directora de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, va considerar que la situació hauria d’estar molt més regulada des de la direcció del mateix centre esportiu. Pallarés va remarcar que “totes les empreses estan obligades a disposar de protocols d’actuació davant possibles situacions d’assetjament i, en el cas de les més grans, també d’un pla d’igualtat, eines que haurien de servir precisament per evitar moments de risc o incomoditat tant per als usuaris com per al personal”. Segons va explicar, el “sentit comú” hauria d’imposar mesures clares com establir horaris de neteja concrets, tancar temporalment els vestidors mentre s’hi treballa o informar els usuaris amb antelació, tal com ja es fa en altres equipaments públics. En aquest sentit, Pallarés va defensar que és responsabilitat de la direcció del gimnàs “definir protocols interns clars i fer-los complir per prevenir aquest tipus de situacions”.
En una línia similar, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va apuntar que el problema és eminentment organitzatiu i responsabilitza directament la direcció del complex esportiu. Ubach considera “anormal” que el personal de neteja hagi d’entrar als vestidors mentre encara hi ha usuaris dutxant-se i assegura que això no hauria de passar si els horaris estiguessin ben definits i es fessin respectar. Segons el sindicalista, “ni les treballadores ni els usuaris haurien de carregar amb les conseqüències d’un centre desbordat”, i va insistir que és la direcció qui ha de fixar normes clares sobre quan es tanquen els vestidors i quan s’hi pot accedir per fer les tasques de neteja. Per a Ubach, una regulació interna més estricta “evitaria situacions incòmodes i garantiria tant la dignitat del personal com el respecte als usuaris”.
A banda d’aquest aspecte, n’hi ha d’altres que també generen malestar, com el fet, asseguren alguns usuaris, que hi ha persones que accedeixen sense tenir abonaments. També hi ha queixes per l’ús de les taquilles, ja que alguns espavilats deixen les seves coses durant la setmana i no estan disponibles per a la resta.
A l’altre gran nucli la parròquia la situació és semblant. El centre esportiu del Pas de la Casa també viu problemàtiques similars per la quantitat d’usuaris. Segons fonts del centre, la situació al Pas està més tensionada i l’abonament de tot el dia està complet amb una llista d’espera que supera les 300 persones. En aquesta línia i amb l’objectiu de millorar l’aforament del centre, el comú d’Encamp va iniciar la remodelació integral del centre esportiu i sociocultural del Pas de la Casa amb la publicació, a finals d’octubre, al BOPA, del concurs per adjudicar la redacció del projecte arquitectònic i la direcció d’obra. Les obres del projecte tindràn un cost de 6 milions.
POLÈMICA I FALTA DE REGULACIÓ DELS GIMNASOS A ESPANYA
En alguns casos, les empleades que s’hi van negar van ser sancionades o acomiadades, fet que va generar protestes sindicals i un debat públic sobre els drets laborals, la dignitat del personal de neteja i la responsabilitat de les direccions dels centres esportius. Arran d’aquestes polèmiques, alguns equipaments van acabar modificant els protocols i van establir la neteja fora de l’horari d’ús o amb personal del mateix sexe.
A Espanya no existeix una regulació estatal específica que determini com s’ha de fer la neteja dels vestidors mentre estan en funcionament. La qüestió queda regulada de manera indirecta a través del dret constitucional a la intimitat, la legislació laboral i de prevenció de riscos, els convenis col·lectius i els protocols interns dels centres. Aquest context contrasta amb la situació d’Andorra, on tampoc no hi ha una regulació específica sobre la neteja de vestidors en ús als gimnasos.