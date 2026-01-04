Participació
Soldeu acull una baixada de llumetes inclusiva amb infants amb autisme
Unes 200 persones participen en una acció impulsada pel Comitè Organitzador de l’AUDI FIS Ski World Cup amb la col·laboració d’AUTEA i Hi Arribarem!
El sector Soldeu de Grandvalira va acollir ahir al vespre, per primera vegada, una baixada de llumetes amb la participació d’infants amb autisme, en una acció de caràcter inclusiu vinculada a la Copa del Món d’esquí alpí. La iniciativa va ser impulsada pel Comitè Organitzador de l’AUDI FIS Ski World Cup Andorra 2026, amb la col·laboració de l'Associació del Trastorn de l’Espectre Autista d’Andorra (AUTEA) i Hi Arribarem!, associació dedicada a facilitar l’accés a la muntanya a persones amb diversitat funcional.
L’activitat es va desenvolupar a la pista Bosc Fosc de Soldeu i va reunir unes 200 persones, que van protagonitzar un descens nocturn il·luminant el traçat amb llumetes .Una part dels infants amb autisme van poder participar activament en el descens gràcies al suport de l’Adaptive Center, amb l’acompanyament de monitors especialitzats de l’Escola d’Esquí i Snowboard de l’estació. Aquest dispositiu va permetre adaptar l’activitat a les necessitats específiques de cada participant.
L’esdeveniment també va incloure una demostració d’esquí amb llums led a la pista Avet, així com una baixada de màquines trepitjaneu de l’estació, completant una vetllada que va combinar esport, espectacle i sensibilització social.