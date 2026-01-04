SANT JULIÀ DE LÒRIA
Les obres de la nova deixalleria de la Riverola, licitades d’aquí a mig any
L’equipament es construirà en una parcel·la comunal obtinguda gràcies a la cessió obligatòria del parc logístic
El comú de Sant Julià de Lòria traurà a concurs les obres de construcció i l’explotació de la nova deixalleria de la Riverola d’aquí a mig any, amb l’objectiu que l’equipament estigui plenament operatiu cap al final del 2027. Les instal·lacions també inclouran un magatzem. El projecte està inclòs en les inversions previstes en el pressupost per a aquest any.
La deixalleria s’edificarà en una parcel·la d’uns 900 metres quadrats de propietat comunal. La corporació va obtenir-la gràcies a la cessió obligatòria producte d’un pla parcial impulsat per l’inversor privat que construeix un parc logístic a la zona. El terreny està situat entre la llera del Valira i la CG-1, uns metres més avall del centre comercial River.
Trasllats
Cal recordar que la parròquia va quedar-se sense deixalleria i magatzem comunal l’estiu del 2019 arran de l’esllavissada de la Portalada. Aleshores els serveis van descentralitzar-se a diverses ubicacions. La deixalleria va traslladar-se de manera provisional en un local llogat la zona industrial Camp de l’Avençadé, a Aixovall. El material dels magatzems s’ha repartit entre diversos locals, també llogats. Com que les noves instal·lacions de la Riverola es construiran en terrenys de propietat comunal, permetran estalviar a la corporació entre 110.000 i 120.000 euros anuals en lloguers.
Abans que es fes efectiva la cessió de la parcel·la al comú, la corporació anterior tenia la intenció de construir la nova deixalleria en un terreny de propietat comunal situat al Prat de la Teresa, a la vora de la CG-1, just al davant d’Automòbils Pyrenées. El projecte estava bastant avançat quan el comú va decidir descartar-lo. Fins i tot el maig del 2022 la corporació va signar un conveni amb el Govern per la cessió d’un terreny adjacent. La cessió hauria permès abaratir substancialment els costos de construcció de l’equipament, ja que el comú s’estalviaria haver d’excavar, la parcel·la facilitava l’accés dels usuaris a la infraestructura i feia guanyar superfície a l’interior de l’edifici.
El desenvolupament del pla parcial de la Riverola, però, va fer canviar de parer al comú, atès que la cessió obligatòria de terreny va obrir noves possibilitats. Els comuns no reben una parcel·la de 900 metres quadrats cada dia. La deixalleria del Camp de l’Avençadé ha servit els lauredians des del 2 de novembre del 2020.
Projecte
- L'EQUIPAMENT OPERATIU AL FINAL DEL 2027. Les obres de la nova deixalleria de la Riverola es trauran a concurs d’aquí a mig any amb l’objectiu que l’equipament, que també tindrà un magatzem, estigui operatiu cap al final del 2027.
- UN TERRENY DE PROPIETAT COMUNAL. Les instal·lacions s’alçaran en un terreny de 900 metres quadrats de propietat comunal obtingut gràcies a la cessió obligatòria del pla parcial corresponent al parc logístic en construcció a la zona.
- UN ESTALVI DE MÉS DE 100.000 EUROS MENSUALS. Com que les noves instal·lacions se situaran en terreny de propietat comunal, permetran estalviar en lloguer de locals. L’impacte econòmic serà d’entre 110.000 i 120.000 euros.