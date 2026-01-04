ESCALDES
Gili reclama "analitzar els problemes" abans de parlar sobre creixement poblacional
Les declaracions arriben després que el cap de Govern, Xavier Espot, assegurés no veure viable "anar més enllà dels 100.000 habitants”
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha afirmat en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana que hi ha un estudi sobre la xarxa viària que "diu que ja estem col·lapsats” i que cal analitzar diversos ítems abans de decidir si el Principat pot créixer més. Les seves declaracions arriben després que el cap de Govern, Xavier Espot, assegurés recentment que “no veig viable, mantenint els estàndards de qualitat de vida actuals, anar més enllà dels 100.000 habitants”.
Segons la cònsol, fa un temps "se'ns deia que a nivell sanitari només podríem créixer un 5%", malgrat que avui dia "no parem de sentir que les llistes d'espera s'estan allargant" i que "a urgències estan col·lapsats". D'igual forma, "tenim el carrer de la Unió que no engul més. Quan tenim un mínim d'afluència de gent, es paralitza tot i no es pot anar enlloc", ha explicat.
Una situació que, a parer de Gili, "genera un malestar a la gent d'aquí" i dona una imatge negativa "als nostres visitants". La seva resposta l'ha justificat tot al·legant que "si jo me'n vaig a un lloc de vacances no tinc ganes de passar-me la meitat del temps a dins del cotxe".
Per tant, la cònsol d'Escaldes-Engordany conclou que "el tema no és tirar una xifra qualsevol, com són els hipotètics 100.000 habitants", sinó el que s'ha de fer és "analitzar en profunditat els problemes, veure a on estan, arreglar-los" i "després parlarem de si es pot créixer o no".
D'igual manera, Gili considera que "el límit s'hauria d'haver posat en el moment que tens un ítem que et diu que estàs col·lapsat", tot fent referència als estudis de càrrega anomenats amb anterioritat, i no haver d'arribar "al punt en el qual ens trobem ara".