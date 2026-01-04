GESTIÓ DOCUMENTAL
Encamp, la capital i Escaldes tindran un arxiu digital
Els comuns d’Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany crearan un arxiu electrònic conjunt. L’import total del contracte és de 218.500 euros. Pel que fa al desglossament econòmic, el comú d’Encamp i d’Andorra la Vella assumiran cadascun 42.512,50 euros per a la implantació durant el primer i segon any i 14.250 euros anuals a partir del tercer any en concepte de manteniment. En el cas del comú d’Escaldes-Engordany, l’import és de 85.975 euros per a la implantació i de 19.000 euros anuals a partir del tercer any per al manteniment.
El termini d’execució del contracte preveu un any per a la implantació de la plataforma i un any addicional destinat a la comprovació i garantia del sistema. El projecte permetrà millorar la gestió documental dels comuns.
El cost total del projecte és de 218.500 euros