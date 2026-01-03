NIT DE REIS
Divuit carrosses i 500 participants en la cavalcada de la vall central
El recorregut començarà a l’avinguda Príncep Benlloch a les sis de la tarda i acabarà a la plaça Coprínceps
El país tornarà a viure una de les nits més màgiques de l’any amb la cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient d’aquí pocs dies. La tarda del 5 de gener, la rua tornarà a recórrer Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en una desfilada que començarà a les sis de la tarda i que implicarà prop de 500 persones.
La rua començarà a la capital i acabarà a la parròquia escaldenca. El recorregut s’iniciarà a l’avinguda Príncep Benlloch 1, just al davant del comú d’Andorra la Vella (i des d’abans ja es podran veure les carrosses a la plaça Guillemó i el Centre Cultural la Llacuna), i recorrerà l’avinguda Meritxell fins a arribar al carrer de la Unió. El seguici continuarà per l’avinguda Carlemany, recorrerà tot l’eix comercial i passarà també per l’avinguda de les Escoles, els carrers Josep Viladomat i Esteve Albert. El punt d’arribada serà la plaça Coprínceps cap als volts de les vuit del vespre, on s’habilitarà el Palau Reial perquè Ses Majestats rebin els infants.
A Encamp i el Pas de la Casa la rua també començarà a les sis de la tarda
Cinema i literatura
En la cavalcada de Reis d’enguany, organitzada pel comú d’Andorra la Vella, el comú d’Escaldes-Engordany i la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany, participaran divuit carrosses amb personatges de l’imaginari infantil, com protagonistes del món del cinema i la literatura.
Les carrosses del Patge Reial i les de Ses Majestats d’Orient estaran custodiades per col·laboradors amb capa daurada. La resta estaran animades, cadascuna, per un equip d’entre sis i catorze participants i comptaran amb responsables que n’assumiran la seguretat i l’acompanyament. També hi participaran grups d’animació amb disfresses de personatges d’actualitat i durant la cavalcada actuarà una batucada. Un col·lectiu de més d’un centenar persones, entre membres de l’organització conjunta i responsables de carrossa, completarà el volum d’efectius.
Com cada any, no faltarà la baixada del reis per les pistes del Pas
Els infants que vulguin donar la carta al Patge Reial, ho podran fer demà a partir de les sis de la tarda, seguint el mateix recorregut que la cavalcada de dilluns. El mateix dia 5, a partir de les 12 del migdia, el Carter Reial recollirà les cartes dels nens a la plaça Coprínceps.
D’altra banda, a Encamp, la cavalcada començarà a les sis de la tarda des de la plaça dels Arínsols i recorrerà els carrers de la vila fins a arribar al parc de l’Ossa. Durant el recorregut, els Reis d’Orient estaran acompanyats de l’espectacle itinerant Voyage d’un songe de la companyia Ratafia Théâtre.
Al Pas de la Casa, a les sis de la tarda tindrà lloc la tradicional baixada de torxes i els focs artificials, amb el descens dels Reis d’Orient per les pistes d’esquí amb retrac fins a la plataforma de Grandvalira. Cap a les set de la tarda, està previst que s’iniciï la cavalcada pels carrers de la vila, acompanyats de l’animació del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, fins a la Sala de Festes, on Ses Majestats rebran els infants i recolliran les seves cartes.
En finalitzar les cavalcades, la d’Encamp i la del Pas de la Casa, es repartirà coca i xocolatines a tots els infants.