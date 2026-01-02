OCI
El Pas de la Casa obre el Saló de la Infància amb una previsió de 300 visitants diaris
La corporació s'ha mostrat satisfeta amb l'afluència de públic
La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut aterra al Pas de la Casa després de la seva exitosa estada per Encamp, que entre el 27 i el 30 de desembre va aplegar fins a 3.000 persones. En aquest cas, el Saló estarà obert fins al 4 de gener. Tal com ha explicat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot, l'objectiu a la vila encampadana és registrar una assistència de públic similar a la de les darreres edicions, que se situa entorn de les 300 persones.
Segons el conseller, "el balanç -del Saló- ha estat molt positiu a Encamp", i pel que fa al Pas de la Casa, "és un esdeveniment molt esperant pel jovent i també pels turistes, que cada any venen i repeteixen". De fet, Marot ha assegurat que la proposta, amb nombroses activitats pel públic infantil i juvenil, també suposa una oferta atractiva d'Après Ski pel públic que vol tancar una jornada lúdica després d'un dia a pistes.
Des de primera hora, les activitats han estat "plenes de gom a gom" i des del comú han expressat que "estem molt contents de veure tota aquesta afluència de públic". I és que el Saló ofereix una programació variada amb activitats lúdiques, espectacles i propostes innovadores, com ara cinema 7D, tallers creatius, espais interactius i zones esportives, consolidant-se com una de les propostes familiars més destacades de les festes nadalenques.