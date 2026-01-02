SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú construirà un aparcament de 200 places al centre del poble
El concurs per adjudicar les obres de construcció del pàrquing es convocarà cap al final de l’any vinen
El comú de Sant Julià de Lòria negocia amb el propietari privat d’un terreny proper al centre del poble amb l’objectiu d’habilitar a la parcel·la un aparcament horitzontal amb capacitat per a 200 places. Segons apunta el cònsol major, Cerni Cairat, en declaracions al Diari, actualment la corporació està acabant de tancar alguns punts clau del contracte com, per exemple, la durada i el preu del lloguer. Cairat està convençut que les converses seran profitoses: “Creiem que anem pel bon camí.”
Amb quin calendari treballa la corporació per fer realitat el projecte? Mentre s’acaben de tancar les negociacions amb la propietat, al llarg de l’any vinent el comú redactarà el projecte executiu, “de certa envergadura”. L’objectiu del comú, assenyala el cònsol, és que cap a final del 2026 pugui publicar-se al BOPA el concurs per adjudicar les obres de construcció de l’aparcament.
Com es finançaran els treballs? El pressupost per al 2026, aprovat dimarts d’aquesta setmana en consell de comú, no inclou cap partida específica per al projecte. En la sessió, el conseller del grup de la minoria Josep Majoral va criticar que els comptes no prevegin el cost del lloguer de la parcel·la. El cònsol va respondre-li, justament, que les negociacions encara estan en marxa i que, en qualsevol cas, el projecte es finançarà, si s’escau, mitjançant un suplement de crèdit o amb el mecanisme que convingui. Sigui com sigui, l’aparcament no serà una realitat fins al 2027. Com a mínim.
Millora de l'entorn
La construcció d’aquest aparcament s’emmarca en la política de la corporació actual per millorar l’entorn urbà del centre de la parròquia. Reforçar les infraestructures també hauria de servir, segons es va apuntar en el debat sobre aquest punt en la sessió de consell, per reactivar el comerç local, una de les grans assignatures pendents del comú lauredià. Algunes d’aquestes mesures en matèria d’urbanisme inclouen la reforma de la plaça Calonge-Sant Antoni, que està pràcticament acabada, la priorització dels vianants a l’avinguda Verge de Canòlich i la possible transformació de l’avinguda Francesc Cairat en una via urbana, una proposta condicionada a l’evolució de les obres de construcció del túnel de Rocafort.
Al centre de Sant Julià habitualment no és difícil trobar una plaça d’aparcament lliure. Tot i això, quan l’aparcament del Camp Gran tanca per alguna activitat els problemes per estacionar s’agreugen, ja que els aparcaments del Prat Nou, del Camp de Perot, el de la Valireta i el de la plaça de la Germandat solen omplir-se perquè la majoria de places són d’abonats. En dies com aquests es fa evident que la parròquia necessita un altre aparcament al centre.
El projecte
- UNES 200 PLACES AL CENTRE DEL POBLE. El comú projecta un aparcament d’unes 200 places al centre de la parròquia. La corporació està acabant de tancar el contracte amb la propietat del terreny.
- EL PÀRQUING UNA REALITAT PELS VOLTS DEL 2027. El contracte per adjudicar les obres de construcció de l’aparcament es licitarà cap al final del 2026. El pàrquing podria ser una realitat el 2027.
- MILLORA DE L'ENTORN URBÀ DE SANT JULIÀ. El projecte s’emmarca en la millora urbana del centre de la parròquia. La infraestructura, a més, solucionarà els problemes puntuals d’aparcament.