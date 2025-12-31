ANDORRA LA VELLA
Una portalada per embellir els horts de la Margineda
El comú ha adjudicat els treballs per a la construcció de la portalada dels horts de la Margineda. Els treballs seran executats per l’empresa AL Reformes per un import de 47.818,52 euros. El concurs públic es va convocar amb l’objectiu d’embellir l’entrada als horts situats a la Margineda, un espai comunal que ha estat adaptat recentment per garantir la continuïtat del projecte d’horts socials. L’espai acull actualment més de 45 parcel·les destinades a la gent gran de la parròquia i s’ha consolidat com un punt de trobada i d’activitat a l’aire lliure. La nova façana permetrà identificar clarament els horts, millorar-ne la integració amb l’entorn i reforçar la imatge d’un projecte social arrelat a la parròquia. L’actuació contribuirà a revalorar una de les portes d’entrada a la ciutat.
