TEATRE
L’obra 'Le porteur d’histoire' arriba a Encamp dins la Saison Culturelle
Les entrades per a la funció ja es poden adquirir al web del comú
L’obra de teatre Le porteur d’histoire, inclosa en la programació de la Saison Culturelle 2025-2026 que promou l’Ambaixada de França, es podrà veure a Encamp pròximament. El muntatge narra la història de Martin Martin, que inicia una recerca a través de la història i dels continents després de descobrir un quadern escrit a mà. Quinze anys més tard, una mare i una filla desapareixen misteriosament, atrapades per la mateixa història, en una persecució d’una pila de llibres que amaguen un estrany calze i un tresor colossal, acumulat per una llegendària societat secreta.
L’obra, escrita i dirigida per Alexis Michalik, va ser reconeguda amb dos premis Molière l’any 2014: millor autor i millor posada en escena. Les entrades per assistir a la representació es poden adquirir a través del portal web comuencamp.ad.