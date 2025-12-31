ANDORRA LA VELLA
El forn incinerador d’Encorcés estarà enderrocat al març
Els treballs han estat adjudicats per 149.462,13 euros
El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres d’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés a l’empresa Treballs Públics Comesa, per un import de 149.462,13 euros. L’actuació dona resposta a la necessitat de retirar una edificació que presenta un estat de conservació molt deficient i que podia comportar riscos per a la seguretat ciutadana.
L'edifici podia comportar riscos per la seguretat ciutadana
Els treballs consistiran en l’enderroc complet de l’espai edificat de l’antic forn incinerador, tenint en compte la possible presència de residus potencialment perillosos i garantint-ne un tractament adequat. El projecte tècnic defineix les mesures necessàries per executar l’obra en les màximes condicions de seguretat i minimitzant-ne les afectacions a l’entorn immediat.
El termini màxim d’execució previst d’aquesta intervenció és de dotze setmanes. Durant aquest període, l’empresa adjudicatària durà a terme les tasques d’enderroc i de gestió dels materials resultants, seguint les prescripcions tècniques establertes en el plec de bases del concurs. El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural del comú de la capital, Jordi Cabanes, va destacar que aquesta actuació “permet avançar en la millora i ordenació d’espais que havien quedat obsolets, reforçar la seguretat i obrir la porta a futures actuacions de reordenació a la zona d’Encorcés”.