BOPA
Encamp adjudica per 78.000 euros la senyalització digital de les places d'aparcament disponibles
La iniciativa s'emmarca dins les accions per optimitzar la mobilitat
El comú d'Encamp ha fet pública avui l'adjudicació del projecte de senyalització de places d'aparcament disponibles a la parròquia, que ha recaigut sobre l'empresa Maviparq 09 SL per un import global de 78.775 euros.
La iniciativa s'emmarca dins les accions per optimitzar la mobilitat, millorar l'eficiència de l'estacionament públic, així com facilitar l'estacionament i oferir una millor experiència als conductors que circulen per la localitat.
La intenció és que els conductors es puguin informar en tot moment de les places disponibles que disposen els aparcaments comunals mitjançant senyalitzacions digitals perquè la gent pugui decidir on aparcar en funció de les places lliures.