SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú apuja sous a Circulació per evitar la fuga de personal
El salari anual brut dels agents en formació passa de 20.506 a 23.121 euros, el dels agents de primera, de 24.280 a 26.714, i el del caporal, de 26.772 a 28.600
Fa 10 anys, al servei de Circulació de Sant Julià de Lòria treballaven 29 agents. Des d’aleshores, les baixes per prejubilació i la competència del sector privat i altres administracions han impedit renovar la plantilla. Els edictes publicats en els darrers dos anys han quedat deserts o han tingut una concurrència molt baixa. Només s’ha incorporat un nou agent al cos, que es troba en període de formació.
La corporació actual vol capgirar la tendència. És per això que, entre altres mesures, ha revisat a l’alça la graella salarial. Així, el sou anual brut dels agents en formació passarà de 20.506 a 23.121 euros. El dels agents de primera, de 24.280 a 26.714 euros. I el de l’agent caporal, de 26.772 a 28.600 euros.
També s’han revisat les compensacions. El complement específic per als agents en formació passa de 32,20 a 58,01 euros mensuals. Es crea un complement de prolongació i cobertura del servei en torn nocturn, de 21 euros bruts per jornada, i un complement de permanència per a l’escala superior (cap i sotscap) de 100 euros bruts setmanals per compensar la disponibilitat requerida.
El pla inclou altres mesures, com ara informar els agents de les guàrdies amb com a mínim 15 dies d’antelació, revisar la distribució de torns per assegurar sempre un nombre mínim d’agents en zones de més trànsit o en hores punta i simplificar els requisits d’accés al cos.
Llar de Lòria
En la sessió de consell va aprovar-se per unanimitat la pujada dels preus públics de la Cullera de la Llar de Lòria. El percentatge d’increment, afegint-hi l’ajustament a l’IPC, és d’aproximadament el 20%. El preu del menú diari serà de 7,80 euros, i el tiquet per a tota la setmana, de 35 euros. La pujada del preu reflecteix la millora de la qualitat del producte i del servei gràcies a la contractació d’una cuinera i d’una dietista especialitzada, va defensar la consellera de Social, Eva Ramon. Tot i que la minoria hi va votar a favor, Mireia Codina va afirmar que espera que l’increment “no deixi fora ningú del servei”.
Un altre dels punts aprovats en la sessió va ser l’aval a nou préstec a Camprabassa, la societat encarregada de la gestió de Naturland, per un import de 2.170.000 euros i un termini de deu anys. L’aval permetrà reestructurar les finances de la societat perquè pugui afrontar la davallada d’ingressos registrada el 2024.