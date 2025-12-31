SANT JULIÀ DE LÒRIA
El Centre Cultural reobrirà a final d’abril o inici de maig
El pressupost del 2026 preveu un milió d’euros de despesa per finançar l’última fase de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià. Les obres pujaran, en total, a catorze milions d’euros. Les assegurances en pagaran la meitat.
Cairat estima que l’equipament podria reobrir els espais encara tancats al públic –és a dir, els auditoris– pels volts de la primavera del 2026, “cap a final d’abril o principi de maig”. El cònsol també va destacar en declaracions a l’agència ANA que, a més dels dos auditoris existents, es guanyarà un nou espai escènic exterior, que serà “una sorpresa en el moment de la inauguració”.
“No serà una reforma en què veurem el mateix immoble, sinó que s’ha aprofitat per modernitzar-lo i posar-lo al dia. Enteníem que s’havia de fer aquest esforç perquè ens duri 30, 40 o 50 anys més”, va defensar el mandatari.
La reforma, centrada en la façana i els auditoris, permetrà recuperar un dels equipaments culturals més importants del país. Alguns artistes, va afegir Cairat, ja han mostrat el seu interès a actuar-hi.