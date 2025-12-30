ENCAMP
Prop de 2.000 infants i joves passen pel Saló de la Infància i de la Joventut
La xifra d'enguany suposa un 10% més que l'any passat
Prop de dos mil infants i joves han passat aquest cap de setmana pel Saló de la Infància i de la Joventut d’Encamp, una xifra que suposa aproximadament un 10% més de participació respecte a l’edició anterior. Així ho ha explicat el tècnic de Joventut del comú d’Encamp, Nelson Damas, que ha fet un balanç "extremadament positiu" de l’activitat. Segons Damas, "hem estat fent un petit estudi de les enquestes de satisfacció" dels participants i "la puntuació que ens han posat ha sigut molt bona". Per tant, "estem contents", ha assenyalat.
Pel que fa a l’afluència de públic, Damas ha assenyalat que "estem complint els objectius que ens havíem marcat", inclús "arribant a un aforament ja màxim per poder cobrir totes les activitats amb un bon funcionament". En aquest sentit, el tècnic estima que "han estat passant mig miler de persones diàries, més o menys". "El primer dia potser era una miqueta més fluix pel pont, però després hem anat pujant i avui creiem que estem prop de les set-centes persones tranquil·lament", ha detallat.
Respecte al perfil dels visitants, el tècnic ha explicat que la majoria són d’Andorra, tot i que també "hem vist bastants turistes, sobretot d’Espanya i de França, especialment dissabte i diumenge". Preguntat per la procedència dels visitants nacionals, "tenim una majoria encampadana, però arriba gent de totes les parròquies". De fet, "avui mateix ens ha arribat un grup de quaranta nanos de Canillo, i estem molt contents perquè el Saló de la Infància i de la Joventut s'està consolidant com una proposta de país i no només d’Encamp", ha indicat.
Entre les activitats que han tingut més bona acollida, Damas ha destacat el cinema 6D instal·lat a l’exterior. Tal com ha relatat, cada sessió de cinema 6D tenia una duració de 3-4 minutets i 5-7 persones per torn. Segons el tècnic, això comptabilitzava un total de "dues-centes persones diàries" a l'activitat. "La gent està sortint molt contenta, i això demostra que acollim una franja d’edat molt gran, de 0 a 17 anys", ha dit.
Damas ha recordat que l’activitat continuarà al Pas de la Casa del 2 al 4 de gener. "Intentem aprofitar els espais que tenim, perquè no són els mateixos que aquí, però tractarem de portar el màxim d'activitats possibles. Potser deixarem algun inflable o una màquina arcade fora, però la resta ho intentarem desplaçar tot", ha conclòs.