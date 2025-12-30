ANDORRA LA VELLA
L’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés costarà 149.462 euros
Les obres tindran un termini d’execució previst de dotze setmanes
El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres d’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés a l’empresa COMESA per un import de 149.462,13 euros. L’actuació respon a "la necessitat de retirar una edificació que es troba en un estat de conservació molt deficient i que podia comportar riscos per a la seguretat" de l’entorn, segons remarca la corporació en un comunicat.
Els treballs consistiran en l’enderroc complet de l’espai edificat de l’antic forn incinerador, amb la possible presència de residus potencialment perillosos i garantint-ne un tractament adequat. El projecte tècnic estableix mesures per executar la intervenció amb seguretat i minimitzar les afectacions a l’entorn immediat.
El termini màxim d’execució previst és de dotze setmanes. L’empresa adjudicatària durà a terme les tasques d’enderroc i la gestió dels materials resultants, d’acord amb les prescripcions tècniques recollides en el plec de bases. El conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha destacat que aquesta actuació “permet avançar en la millora i ordenació d’espais que havien quedat obsolets, reforçant la seguretat i obrint la porta a futures actuacions de reordenació a la zona d’Encorcés”.