Sessió de comú
Els auxiliars de circulació de Sant Julià cobraran 1.800 euros bruts, 200 més que fins ara
La corporació millora les condicions del servei per retenir el talent
Els agents auxiliars de circulació del comú de Sant Julià de Lòria cobraran a partir d'ara 1.800 euros bruts, 200 més que fins ara. La mesura forma part del pla de la corporació per retenir el talent davant la fuga de treballadors cap al sector privat o altres administracions. El pla inclou altres millores de les condicions laborals per al conjunt de la plantilla, consignades en els reglaments d'àmbit intern del servei de Circulació i de compensacions del personal adscrit al servei de Circulació, aprovades avui al matí en consell de comú. Avui el servei té 20 treballadors, però fa uns anys n'havia arribat a tenir 29. En el pròxim exercici, dos agents es prejubilaran. És per això que el comú ja n'ha incorporat un de nou en l'últim exercici i, en el pròxim, en preveu contractar tres més.
En la sessió també s'ha avalat un préstec a Camprabassa per 2.170.000 euros a deu anys, que permetrà cobrir el deute a curt termini de Naturland.
A més, s'ha incrementat el preu del menú de la Cullera de Lòria, el servei de menjador de la Llar de Lòria, de 6,80 a 7,80 euros. L'augment, segons el comú, permetrà millorar substancialment la qualitat dels menús oferts a la gent gran.
D'altra banda, en el consell s'ha aprovat el pressupost per al 2026 per un import de 24.086.164,28 euros. La minoria ha reclamat més "contenció" en les despeses, sobretot en els costos fixos de l'administració, ja que en els pròxims anys es frenarà l'activitat constructiva i els ingressos comunals se'n ressentiran.