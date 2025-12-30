SANT JULIÀ DE LÒRIA
El Centre Cultural obrirà les portes "a finals d'abril o principis de maig" de 2026
La reforma ascendirà a uns 14 milions d’euros, dels quals més del 50% seran finançats per les assegurances
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha detallat que les obres de remodelació del Centre Cultural lauredià s’han vist ampliades a causa dels desperfectes en la zona de camerinos i que el pressupost del 2026 preveu destinar-hi una partida d’aproximadament un milió d’euros. En total, la reforma ascendirà a uns 14 milions d’euros, dels quals més del 50% seran finançats per les assegurances, uns 7 milions d'euros. “No serà una reforma on veurem el mateix immoble, sinó que s’ha aprofitat per modernitzar-lo i posar-lo al dia. Enteníem que s’havia de fer aquest esforç perquè ens duri 30, 40 o 50 anys més”, ha defensat. La reforma permetrà que l’equipament aculli actes culturals diversos, com congressos, concerts i activitats teatrals, consolidant-lo com un pol de referència al Principat. En declaracions als mitjans de comunicació, Cairat avançat que el desig de la corporació s acabar les obres a finals de primavera.
Cairat ha apuntat que les dates d’obertura seran “preveiem, cap a finals d’abril principis de maig amb molta probabilitat poder-lo reinaugurar definitivament”. Sobre la programació cultural, ha afegit que “en matèria d’exhibició cultural serà un punt de referència al país i de fet ja comencem a rebre algunes demandes d’espectacles que poden ser realitzades en aquest espai, cosa que ens dona il·lusió”.
El cònsol major ha explicat que s’està treballant en un "cicle de reinauguració" que permetrà redescobrir la versatilitat del centre cultural, amb diversos actes "durant unes setmanes i mesos, mostrant l’oferta d’exposicions i disciplines artístiques". També ha destacat que, a més dels auditoris dos auditoris existents, es guanyarà un nou espai escènic exterior, que serà "una sorpresa en el moment de la inauguració".