ANDORRA LA VELLA
Adjudicada la construcció de la portalada dels horts de la Margineda per 47.818 euros
L’actuació busca senyalitzar l’accés als Horts Socials de la Gent Gran
El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat els treballs per a la construcció de la portalada dels horts de la Margineda, una actuació que "permetrà dignificar i fer més visible l’accés a aquest espai destinat als Horts Socials de la Gent Gran", segons indica la corporació. Els treballs seran executats per l’empresa AL Reformes per un import de 47.818,52 euros.
El concurs públic es va convocar amb l’objectiu d’embellir l’entrada als horts situats a la Margineda, un espai comunal que ha estat adaptat recentment per garantir la continuïtat del projecte d’horts socials. L’espai acull actualment més de 45 parcel·les destinades a la gent gran de la parròquia i s’ha consolidat com un punt de trobada i d’activitat a l’aire lliure.
La nova façana permetrà identificar clarament els horts, millorar-ne la integració amb l’entorn i reforçar la imatge d’un projecte social arrelat a la parròquia. L’actuació contribuirà a posar en valor una de les portes d’entrada a Andorra la Vella, integrada en el paisatge quotidià de la zona de la Margineda.
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat que “els Horts Socials són un projecte emblemàtic, molt estimat per la gent gran, i aquesta portalada suposa un pas més per reconèixer-ne la importància i per cuidar els espais que fomenten la convivència, l’activitat saludable i el vincle social”.