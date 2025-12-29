Nadal
El patge reial visitarà demà l'Estalàrium de la Massana
El comú destaca que el parc infantil de Nadal ha tingut una gran acollida
El parc infantil de Nadal de la Massana, l’Estelàrium, clourà demà les seves activitats amb la visita del patge reial, que recollirà les cartes dels infants a partir de les 17.30 hores. La jornada final inclourà també una cantada de l’Andorra Gospel Cor i una sessió de videobooth, a més de les atraccions habituals com la roda de fira, els tallers o els jocs de fusta.
L’espai ha tingut una gran acollida, segons informa el comú, i ha destacat per la seva ambientació nadalenca, amb decoració a la plaça de l’Església, un pal selfie i una xocolatada gratuïta cada tarda. També hi han participat entitats com l’Associació d’argentins d’Andorra, amb activitats pròpies.
El parc obre de 16.30 a 20.30 hores i l’entrada es fa amb la polsera estel·lar, que dona accés a totes les propostes.