El patge reial visitarà demà l'Estalàrium de la Massana

El comú destaca que el parc infantil de Nadal ha tingut una gran acollida

Un nen disfrutant a l'Estelàrium.Comú de la Massana

El parc infantil de Nadal de la Massana, l’Estelàrium, clourà demà les seves activitats amb la visita del patge reial, que recollirà les cartes dels infants a partir de les 17.30 hores. La jornada final inclourà també una cantada de l’Andorra Gospel Cor i una sessió de videobooth, a més de les atraccions habituals com la roda de fira, els tallers o els jocs de fusta.

L’espai ha tingut una gran acollida, segons informa el comú, i ha destacat per la seva ambientació nadalenca, amb decoració a la plaça de l’Església, un pal selfie i una xocolatada gratuïta cada tarda. També hi han participat entitats com l’Associació d’argentins d’Andorra, amb activitats pròpies.

El parc obre de 16.30 a 20.30 hores i l’entrada es fa amb la polsera estel·lar, que dona accés a totes les propostes.

