Cursa solidària
La Llufa d'Ordino reuneix una setentena de participants
La tercera edició ha duplicat l'assistència respecte a l'any passat
La tercera edició de la cursa solidària La Llufa ha reunit aquest vespre una setantena de participants —més del doble que l’any passat— pels carrers del centre d’Ordino, amb l’objectiu de recollir joguines per a la campanya solidària de Càritas. La iniciativa, inclosa dins el programa d’activitats de Nadal de la parròquia, ha finalitzat amb xocolata calenta i xurros per a tots els participants, en un ambient festiu i familiar. "L’any passat és veritat que no hi va haver gaire afluència, segurament també degut al dia de la setmana en què es va fer. Aquest any, com que cau en diumenge, per tenir una miqueta més de públic s’ha decidit fer en dilluns, veient el que va passar l’any passat, però amb la intenció que es continuï fent amb el temps" ha comentat la cònsol major, Maria del Mar Coma, que ha valorat positivament l’increment de participació.
La sortida s’ha donat a les 18.30 hores des de la plaça Major i ha recorregut un circuit urbà d’uns tres quilòmetres, apte per a tots els públics. "Vam pensar aquesta activitat més com una caminada solidària que no pas com una cursa competitiva, perquè tothom hi pugui participar: famílies, infants i persones de totes les edats, tant si volen córrer com si prefereixen caminar", ha explicat Coma.
Les inscripcions han estat obertes fins a mitja hora abans de l’inici de la prova, fet que ha permès sumar participants fins a última hora. Per poder-hi prendre part, els participants han lliurat una joguina nova, no bèl·lica ni sexista i sense embolicar, i a canvi han rebut una llufa-dorsal, així com un petit obsequi al final del recorregut.
Totes les joguines recollides es destinaran a la 33a campanya de recollida de joguines a favor de Càritas, que es canalitza a través de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), amb l’objectiu que cap infant del país es quedi sense regal la nit de Reis. L’organització confia poder consolidar la cursa com una cita solidària fixa del calendari nadalenc d’Ordino.