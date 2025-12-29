ESCALDES
L’Empodera’t tanca el 2025 amb un centenar de participants
El comú d’Escaldes-Engordany ha fet un balanç molt positiu de la sisena edició del programa Empodera’t, desenvolupada al llarg dels darrers quatre mesos del 2025. En total, hi han participat 95 dones i 2 homes, repartits en vuit activitats, unes xifres que consoliden el projecte com una proposta de referència en l’àmbit del desenvolupament personal, social i emocional de les dones.
Entre les activitats amb més demanda, la risoteràpia ha tornat a ser la més sol·licitada, amb 19 participants, i s’ha reafirmat com un dels tallers més valorats. També ha destacat el taller de ceràmica, que ha requerit la programació de dues sessions per poder donar resposta a l’alta demanda.
El programa es va crear l’any 2021 amb l’objectiu de promoure l’empoderament de la dona.