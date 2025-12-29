CANILLO
Un incendi en una teulada obliga a evacuar un edifici
Un incendi declarat dissabte a la nit al Tarter va obligar a evacuar durant aproximadament una hora tots els veïns d’un edifici de cinc plantes. El foc es va iniciar al tub de la xemeneia i, quan els bombers van arribar al lloc dels fets, ja afectava la teulada de l’immoble. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 22.40 hores i l’actuació es va allargar fins a les cinc del matí. A conseqüència de l’incendi, els residents del pis afectat, situat a l’àtic de l’edifici, no van poder passar la nit al seu apartament. Per extingir el foc es van activar sis dotacions de bombers amb un total de dotze efectius