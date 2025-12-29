Embelliment de la parròquia
Encamp reparteix 3.450 euros en premis en el VI concurs d’aparadors de Nadal
Una cinquantena d’establiments han participat en el concurs
El comú d’Encamp ha lliurat aquest matí els premis del VI Concurs d’aparadors i decoracions de Nadal, amb un total de 3.450 euros repartits entre 12 establiments d’Encamp i el Pas de la Casa. En aquesta edició hi han participat 54 propostes, distribuïdes en sis categories diferents.
L’objectiu del concurs és dinamitzar el teixit comercial i embellir la parròquia durant les festes, un període clau per al comerç local. La cònsol major, Laura Mas, ha agraït la implicació dels participants per “fer més bonica la nostra parròquia”, mentre que el conseller Nino Marot ha animat a sumar-s’hi en futures edicions.
Els premis han valorat criteris com la creativitat, l’originalitat, la il·luminació o l’ús de materials reciclats. Entre els guanyadors destaquen D’votion Shop, La Reserva Blanca, Gir Café o l’Hotel Guillem, que ha estat guardonat en dues categories.
Els premis han estat lliurats també per la directora de Turisme, Anna Canals, i han oscil·lat entre els 150 i els 450 euros, segons la categoria.