La Massana
Els voluntaris de la Confraria de Sant Antoni es formen en manipulació d'aliments
Els infants han après bones pràctiques d’higiene alimentària per participar en la preparació de l’escudella del 17 de gener
Els infants que formen part de l’equip de voluntaris de la Confraria de Sant Antoni han participat aquest matí en una formació sobre manipulació d’aliments, amb l’objectiu de preparar-se per a l’elaboració i repartiment de l’escudella popular del pròxim 17 de gener.
La sessió, impartida per Sergi Vallès, de l’empresa Nexta, ha servit per ensenyar als nens i nenes les mesures d’higiene necessàries per evitar la contaminació alimentària, així com les bones pràctiques en la manipulació dels aliments. També hi ha pres part el cap de la confraria, Josep Maria Troguet.
El comú de la Massana també ha organitzat una formació específica per a adults que vulguin sumar-se a l’equip d’escudellaires. Es farà el 12 de gener a les 18 hores.