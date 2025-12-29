Sessió de comú
Andorra la Vella endureix la normativa per regular les cues a la via pública
L’ordenació obliga els establiments a controlar les cues i preveu sancions de fins a 9.000 euros
El consell de comú d’Andorra la Vella ha aprovat, en sessió ordinària aquest matí, la modificació de l’Ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene, amb l’objectiu de posar ordre a les cues de clients que ocupen la via pública i dificulten el pas dels vianants. La proposta, presentada pel conseller Xavier Surana, arriba després de la polèmica generada pel negoci viral de creps situat a la Rotonda, però des del comú insisteixen que la mesura no va adreçada a un establiment concret.
Surana ha explicat que la modificació vol garantir que els ciutadans puguin circular amb seguretat per les voreres i evitar situacions de risc, com les viscudes recentment, en què els vianants s’han vist obligats a baixar a la calçada. L’ordinació defineix com a ocupació indeguda de la via pública aquelles cues que redueixin el pas lliure per sota d’1,5 metres, o excepcionalment 0,90 metres en voreres estretes, o que alterin el recorregut natural dels vianants durant més de 30 minuts de manera reiterada.
La nova normativa estableix que la responsabilitat de gestionar les cues recau directament sobre els establiments que les generen. Això inclou la delimitació física de l’espai, la contractació de personal per ordenar l’accés i, si el comú ho requereix, la presentació d’un pla específic de gestió de cues. En cas d’incompliment, s’han previst sancions d’entre 500 i 3.000 euros, que poden arribar fins als 9.000 euros en cas de reincidència, i fins i tot la proposta de suspensió temporal de l’activitat com a últim recurs.
Durant el debat, s'ha remarcat que aquesta problemàtica no és exclusiva d’Andorra la Vella i que en altres països són els mateixos gestors dels establiments els que assumeixen el control de les cues amb èxit. El text s'ha aprovat per unanimitat.
Miquel Canturri, de l'oposició, ha donat suport a la modificació de l’ordinació, però ha estat crític amb la situació viscuda a la Rotonda. Canturri ha advertit que els fets associats a aquest establiment “no afavoreixen la imatge d’Andorra”, especialment arran dels vídeos difosos a les xarxes socials en què es veuen cues massives i episodis de tensió amb els clients.
Les obres de la plaça del Poble, encara pendents de recepció
El consell també ha aprovat l’ampliació del contracte de les obres de reforma de la plaça del Poble i la plaça Vinyes, amb un increment de prop de 478.000 euros, que situa el sobrecost en un 18,97% del pressupost inicial. Tot i que l’espai ja acull activitats i esdeveniments com el Mercat de Nadal, el cònsol major, Sergi González, va reconèixer que “les obres encara no estan formalment acabades ni recepcionades”.
En aquest punt, l'oposició ha optat per l’abstenció, i Canturri ha argumentat que l’augment del cost “s’apropa al límit del 20%” i mostrant reticències davant una obra que inicialment superava els tres milions d’euros. Amb aquestes decisions, el comú defensa que fa un pas endavant tant en la regulació de l’espai públic com en la consolidació dels principals projectes urbans de la parròquia, amb la voluntat de posar el vianant i la convivència ciutadana al centre de l’acció comunal.