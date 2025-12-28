ESCALDES
El programa Empodera’t tanca el 2025 amb prop d’un centenar de participants
Un total de 97 persones han pres part en les vuit activitats programades durant els darrers quatre mesos
El comú d’Escaldes-Engordany ha fet un balanç molt positiu de la sisena edició del programa Empodera’t, desenvolupada al llarg dels darrers quatre mesos del 2025. En total, hi han participat 95 dones i 2 homes, repartits en vuit activitats, unes xifres que consoliden el projecte com una proposta de referència en l’àmbit del desenvolupament personal, social i emocional de les dones.
Entre les activitats amb més demanda, la risoteràpia ha tornat a ser la més sol·licitada, amb 19 participants, i s’ha reafirmat com un dels tallers més valorats per la seva aportació a la gestió emocional i al benestar general. També ha destacat el taller de ceràmica, que ha requerit la programació de dues sessions per poder donar resposta a l’alta demanda, amb deu participants en cadascuna.
La resta de propostes han registrat igualment una bona acollida. El taitxí i el ioga a l’aire lliure han comptat amb deu participants cadascun; el taller d’intel·ligència artificial ha reunit catorze persones; mentre que els tallers de sòl pelvià i de macramé de Nadal han tingut onze inscrites respectivament.
Segons destaca el comú, totes les activitats han assolit el màxim de places previstes, fet que evidencia que els continguts del programa responen als interessos i necessitats de les participants, que també prenen part en la definició de les temàtiques de futures edicions.
El programa Empodera’t es va crear l’any 2021 amb l’objectiu de promoure l’empoderament de la dona com un procés de conscienciació, aprenentatge i adquisició d’eines per a la transformació social, tant a nivell individual com col·lectiu, fomentant la creació de xarxes i la participació social.