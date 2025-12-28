REPORTATGE
L’ossa torna a ballar amb Canillo
L’ossa de Caselles és protagonista vuitanta anys després de desaparèixer de les celebracions populars amb una representació que aplega una cinquantena de persones a Sant Joan de Caselles.
Recuperar tradicions en l’àmbit de la cultura i les festivitats tradicionals sol ser motiu de felicitat, i enguany, Canillo està d’enhorabona per la reintroducció de la representació de l’ossa de Caselles, una tradició emblemàtica que va desparèixer l’any 1942 i que ahir va tornar a fer ballar i gaudir els habitants de la parròquia i els visitants.
La iniciativa va permetre tornar a situar aquesta celebració secular en l’espai i el temps que li eren propis: el dia de Sant Joan Evangelista, quan antigament se celebrava la Festa Major del Vilar.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va destacar que antigament, aquesta festa va formar part de la vida quotidiana dels veïns, però amb el pas del temps, la celebració va desaparèixer, fins al punt que feia uns vuitanta anys que no se’n tenia constància, tant de la festa major com de la representació de l’ossa de Caselles.
“La idea és preservar-la i l’any que ve, si podem, volem fer una foguera com la de Sant Joan”
La seva recuperació respon a la voluntat de reconnectar amb les arrels i reforçar la identitat col·lectiva. Alcobé va remarcar que recuperar tradicions no és només mirar enrere, sinó reforçar el sentiment de pertinença i fer poble. En aquest sentit, la jornada va combinar la missa a l’Església de Sant Joan de Caselles amb la representació teatral de l’ossa i els elements més populars de la festa, com la xocolata calenta i els xurros, recreant una atmosfera que va remetre directament al passat.
La resposta del públic va ser un dels punts forts de la celebració. Una cinquantena de veïns, famílies, infants i visitants van omplir l’espai, i van convertir l’acte en una trobada intergeneracional i oberta. Per al cònsol major, aquest va ser precisament un dels valors de la recuperació: permetre que la gent del país i qui el visita coneguin i comparteixin unes tradicions que formen part del patrimoni cultural.
La intenció del comú és que aquesta recuperació no sigui puntual. “El que funciona s’ha de preservar i potenciar”, va afirmar Alcobé, que ja pensa en noves incorporacions per a futures edicions. Entre elles, la possibilitat d’encendre una foguera l’any vinent, a l’estil de les tradicionals fogueres de Sant Joan del juny, adaptades al context hivernal i amb un fort component simbòlic.
EL COMÚ NO HA REBUT CAP QUEIXA PELS CANVIS DEL POUP
Alguns propietaris estarien en desacord amb les modificacions però ahir, el cònsol major, Jordi Alcobé, va confirmar que el comú “no té cap constància d’haver rebut cap queixa formal”. El cònsol canillenc va assegurar que “nosaltres parlarem amb tothom que ens demani hora o que ens vulgui veure”.
Els propietaris poden presentar al·legacions, que la corporació estudiarà, i després existeix la via del recurs. A partir de la publicació i fins a l’entrada en vigor del nou POUP, el comú no admetrà nous projectes de construcció.