POLÍTICA
Gili nega qualsevol voluntat de pacte amb Concòrdia
La mandatària comunal afirma que la decisió del PS arran del trencament de Consens “costa molt d’entendre”
La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, afirma que "en cap cas he manifestat una voluntat de fer res ni amb Concòrdia ni amb ningú", tot referint-se a la postura del PS de no realitzar cap pacte amb Concòrdia si Rosa Gili va en alguna de les llistes de la formació de cara a les pròximes eleccions. Així ho ha manifestat en declaracions a l'Agència de Notícies Andorrana.
Segons Gili, "jo a nivell comunal no puc repetir", per tant, "no sé a què es refereixen". A parer de la cònsol, "és bastant surrealista que en lloc de parlar d'habitatge, de les pensions de la CASS o de com quedarà aquest país", ho estiguin fent "de la meva persona". "Em consta que això no és forçosament una decisió que han pres ferma, però, segurament, hi ha qui ho pensa", ha relatat.
Preguntada sobre el trencament de la coalició 'Consens', Gili ha apuntat que "el que ha fet el PS ara costa molt d'entendre". És a dir, "nosaltres no teníem cap problema amb el PS, teníem un problema amb un conseller que havia fet unes actuacions qüestionables". Tal com ha explicat la cònsol, "el vam apartar", però "era una cosa temporal". "A partir d'aquí, ell ha muntat tot el seu relat" i "el PS li ha comprat", ha afegit. Finalment, la cònsol ha expressat que, a dia d'avui, "amb el conseller David Pérez no tinc relació".